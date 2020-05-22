Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla görüntülü bingo oynadı
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Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla görüntülü bingo oynadı

İngiltere Kraliyet Ailesi mensubu veliaht Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, internet üzerinden görüntülü olarak yaşlıların kaldığı bakımevine bağlandı.

Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla görüntülü bingo oynadı
22.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:51

İngiltere Kraliyet Ailesi mensubu veliaht Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, internet üzerinden görüntülü olarak yaşlıların kaldığı bakımevine bağlandı. Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla bingo oynadı.

Prens William ve Kate, Norfolk'ta bulunan ve karantinada yaşadıkları Amner Hall'dan video arama ile katıldıkları bingo oyununda, sayıları belirledi. Cardiff'te bulunan Shire Hall Bakımevi'nde bulunan yaşlılar ise ellerinde bulunan bingo kartlarından William ve Kate'in çektikleri bingo numaralarını takip etti. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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