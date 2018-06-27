Prens William, Mahmud Abbas ile Görüştü, Bir İlki Gerçekleştirdi!

İngiltere Prensi William, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

RAMALLAH'A GELDİ, İLK OLDU!

Ürdün ve İsrail'i ziyaret eden İngiltere Prensi William, turuna Filistin'de devam ediyor. İsrail ve Filistin'e ziyaret gerçekleştiren ilk kraliyet üyesi olan Prens William, İsrail sınırında kendisini karşılayan Filistin Tören Muhafızları ile birlikte Ramallah'a geldi. William, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile dün görüşen Prens William, Mahmud Abbas'a Rivlin'in barış mesajını iletecek.