Prens William korona aşısı oldu
Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, korona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.
Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, korona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.
Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona aşılarını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Prens William, aşısı Londra Bilim Müzesinde Salı günü yapıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı