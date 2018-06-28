Prens William'dan Filistin'e Tarihi Ziyaret
İngiliz kraliyet ailesinin iki numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Filistin topraklarına resmi ziyarette bulunan ilk Kraliyet ailesi üyesi oldu.
İngiliz kraliyet ailesinin iki numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Filistin topraklarına resmi ziyarette bulunan ilk Kraliyet ailesi üyesi oldu.
Author: euronews-tr
Tags: Filistin Devleti İngiltere siyaseti İsrail-Filistin Barış Süreci Posted: 28 juni 2018
Kaynak: Euronews.com