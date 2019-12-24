Prens Philip, taburcu edildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
24.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:05
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
4 gün önce hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip tedavisinin ardından taburcu edildi. 98 yaşındaki Philip'in yeni yılı ailesiyle geçireceği belirtildi. Philip'in hastaneden ayrılırken çok zayıf görüldüğü bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA