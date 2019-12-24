Prens Philip, taburcu edildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:58
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
4 gün önce hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip tedavisinin ardından taburcu edildi. 98 yaşındaki Philip'in yeni yılı ailesiyle geçireceği belirtildi. Philip'in hastaneden ayrılırken çok zayıf görüldüğü bildirildi. - EDİNBURG
Kaynak: İHA
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