Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor. Cenaze dolayısıyla törenin gerçekleştirileceği Windsor kalesi önünde güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sevenlerinin kale etrafında toplanmaya başladığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar