Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
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Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor. Cenaze dolayısıyla törenin gerçekleştirileceği Windsor kalesi önünde güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sevenlerinin kale etrafında toplanmaya başladığı görüldü.

Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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