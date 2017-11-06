Prens Mansur neden öldü ? Mansur'un Ailedeki yeri dikkat çekti

Suudi Arabistan'da Prens Mansur bin Mukrin ve üst düzey 8 bürokratı taşıyan helikopter düştü. Prens de dahil helikopterdeki 9 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda prens ve bürokratın tutuklandığı yolsuzluk operasyonunun ardından prensin helikopterinin düşmesi akıllara sabotaj ihtimalini getirdi. Zira Prens Mansur bağlantıları itibariyle Suudi ailesi içerisinde önemli bir yere sahip.

BABASI VELİAHT PRENSTİ

Prens Mansur, Suudi Arabistan'ın kurucu lideri Kral Abdülaziz bin Suud'un oğlu, veliaht prens Mukrin bin Abdülaziz'in oğlu. Yani babası uzun yıllar tahta varis olarak kaldı. Ayrıca şuanki kral Selman bin Abdülaziz'in de yeğeni.



ESKİ VELİAHT PRENSE DANIŞMANLIK YAPIYORDU

Bununla birlikte Prens Mansur, Kral Selman bin Abdülaziz'in tahtına varis olan veliaht Prens Muhammed bin Naif el Suud'a danışmanlık yapıyordu. Ancak Prens Muhammed bin Naif kendi isteğiyle veliahtlıktan çekildi ve Kral Selman'ın oğlu Prens Muhammed bin Selman veliaht prens ilan edildi.



ESKİ VELİAHTA YAKIN İSİMLER TUTUKLANDI

Yolsuzluk operasyonunda özellikle eski veliaht Prens Muhammed bin Naif'e yakın isimler tutuklandı veya görevden alındı. Prens Mansur'un Prens Muhammed bin Naif'in danışmanı olması, helikopterin düşmesi olayıyla yolsuzluk operasyonu arasında bir bağlantı olma ihtimalini kuvvetlendirdi.