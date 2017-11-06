Prens Mansur kimdir ? Prensin ölmeden önceki son görüntüleri çıktı

Prens Mansur kimdir ? Suudi Arabistan'da içinde Prens Suudi Prens Mansur bin Mukrin'inde bulunduğu 9 üst düzey yöneticiyi taşıyan helikopter düştü. Prensin, can verdiği helikoptere binerken çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

YEMEN'DEN DÜZENLENEN SALDIRI SONUCU DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Helikopterin dağa çarparak veya Yemen'den düzenlenen bir saldırı sonucu düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Zira dün akşam Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlenmişti.

SABOTAJ OLABİLİR

Ayrıca yine dün akşam prenslerin ve üst düzey bürokratların tutuklandığı yolsuzluk operasyonun hemen ardından bu haberin gelmesi, helikopterin sabotaj sonucu düşme ihtimalini kuvvetlendirdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan prensin düşen helikoptere binmeden hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.