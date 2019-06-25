Prens ile Düşes'in yeni evinin tadilatı, İngilizlere 2,4 milyon sterline mal oldu

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yeni evleri, Windsor Sarayı yakınlarındaki Frogmore Cottage, beş ev birleştirilerek genişletildi. Evin iç dekorasyonunun masrafları çift tarafından karşılandı.

2018-19 döneminde Hazine, Kraliçe 2'nci Elizabeth'e 82 milyon sterlin kaynak aktardı. Bu paranın 33 milyon doları Buckingham Sarayı'nın tadilatında kullanılacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe'nin geçen yılki harcamaları 67 milyon sterlin oldu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 41'lik bir artış anlamına geliyor.

Paranın büyük bölümü yine Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesine ait diğer konutların tamirinde kullanıldı.

NEDEN KENDİLERİ KARŞILAMADI

BBC muhabiri Jonny Diamond, kraliyet ailesinin harcamalarının kamuoyunda hassas bir konu olduğunu, Buckingham Sarayı'nın evin masraflarını da bu yüzden açıkladığına dikkat çekiyor.

Diamond, "Şimdi çiftin neden Kensington Sarayı'ndan ayrıldığı ve bunu gerçekten çok istedilerse taşındıkları evin tadilatının masraflarını neden kendilerinin karşılamadığı sorulacak" dedi.

Çiftin 6 Mayıs'ta Archie adını verdikleri bir oğulları olmuştu.