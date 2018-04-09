Prens Hız Kesmiyor! Suudiler Sinemadan Sonra Opera ile de Tanışacak
Batı ile ilişkileri geliştirmek adına ülkesinde birçok reform gerçekleştiren Veliaht Prensi Muhammed, sinemadan sonra Suudileri opera ile tanıştıracak.
Suudi Arabistan'ın sosyal alanda yaptığı reformlarla Batı'ya olumlu mesajlar veren Veliaht Prensi Muhammed kültürel alanda yeni bir adım attı. Suudi yönetimi, ulusal bir orkestra ve opera oluşturulması için Fransa ile anlaştı.
FRANSIZ BAKAN: YARDIMCI OLACAĞIZ
Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen, "Bugün imzalanan anlaşmaya göre Paris Operası, Suudi Arabistan'a ulusal bir orkestra ve opera kurması yardım edecek" açıklamasını yaptı. Nyssen bu açıklamayı Suudi Kültür Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.
ÜLKEDE BİRÇOK YASAK KALKTI
Suudi Kralı Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed, ülkesinin Batı ile ilişkileri geliştirmesinde sosyal reformları köprü olarak kullanıyor. Suudi Arabistan son dönemde kadınlara yönelik uzun yıllardır devam eden sürücülük yapma yasağını kaldırmıştı. Bir başka reform da Suudi yönetiminin kadınların stadyumlara girmesine de izin vermesiydi. Geçtiğimiz günlerde de Suudi yönetimi, 1970'li yıllardan beri yasaklı olan sinema salonlarının yeniden açılmasına onay verdi.
REFORMLARIN SEBEBİ NE?
Ancak bazı uzmanlar, Veliaht Prens Muhammed'in başını çektiği bu reform dalgasının Suudilerin Yemen'deki savaşında sivil can kayıplarını gölgelemek, bölgesel rakibi İran'a karşı Batı'nın desteğini almak ve Suudi Arabistan'ın insan hakları ve demokrasi konusundaki bozuk sicilini unutturmak amacıyla yapıldığını ifade ediyor.
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Mesele din yada iman degil mesele insana bakis acin. Eger araplar bu hizla giderse inanclarini kaybetmeden 10 seneye kalmaz terör ortadan kalkar. Arabistan ortadogunun hükümdari olur türkiyede öyle köseden bakar durur. Söyle bir acin televozyonlari bakin gavur dediginiz ülkelerde dine zorlama yok kiliseye gitme zorunlugun yok incili ister oku ister okuma ama insani insan gibi göreceksin. Adamlarin anayasasinin ilk bendi sen dogdugun andan itibaren insanlikla aniliyorsun dininle degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HELAL SİZE BEECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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çukur bunlar çukur bırakın da rahat yaşasınlar...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dış ülkelerde istedikleri haltı yiyiyorlar zaten bırakın ülkelerinde de birbirlerini yesinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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DEVLETİN DİNİ OLMAZZZ.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır