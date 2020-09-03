Prens Harry ve Meghan, Netflix'le anlaşma imzaladı Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ne yapacakları merak edilen Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ne yapacakları merak edilen Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı. Ünlü çift bir yapım şirketi kurarak, Netflix'e öncelikle belgesel yapımlar hazırlayacak.

İngiltere'den ayrıldıktan sonra Hollywood çevresinde film ve televizyon projeleri peşinde koştuğu söylenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden beklenen haber geldi. Ünlü çift,Netflix'le bir anlaşma imzaladı. Meghan Markle'ın kendisi de daha önce 'Suits' dizisinde oyunculuk yaptığı ve Harry ve Meghan belgesellerde kamera karşısına geçebileceği açıklandı. Ünlü çift yaptığı açıklamada, "Odak noktamız bilgilendiren ancak aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak da bizim için önemli" dedi.

ABD basını son aylarda Harry ve Meghan'in, Disney ve Apple ile gizli şekilde görüştüğünü ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmak istedikleri yazmıştı. Netflix tarafından konu hakkında yorum yapılmazken, anlaşmanın kaç milyon dolar olduğu ise gizli tutuldu.

Kaynak: DHA