Geçtiğimiz hafta sonu tüm dünyanın meraklı bakışları altında görkemli bir törenle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşayacakları evin görüntüleri ortaya çıktı.

EVLİLİK HAYATLARININ BİR BÖLÜMÜNÜ BURADA GEÇİRECEKLER

Prens Harry ve Meghan Markle, Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan Nottigham Cottage adlı bu binada evlilik hayatlarının ilk bölümünü geçirecekler.

EV, KRALİYET AİLE MENSUBU İÇİN OLDUKÇA KÜÇÜK

Prens Harry'nin 2013 yılından bu yana oturduğu bu ev, aslında bir kraliyet ailesi mensubu için oldukça küçük sayılır.

EVİ DAHA ÖNCE PRENS WİLLİAM VE KATE MİDDLETON KULLANMIŞTI

Evin iki yatak odası, iki oturma odası, iki banyosu ve küçük bir bahçesi bulunuyor.

Bu küçük ev, evliliklerinin ilk döneminde Prens William ve Kate Middleton'ın da yuvası olmuştu. Ancak Prens Harry ve Meghan Markle, bu evde kısa bir süre için yaşayacak.