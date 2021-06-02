Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesi yakınında çok eski insan kalıntıları bulundu
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesi yakınında çok eski insan kalıntıları bulundu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesi yakınında çok eski insan kalıntıları bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesinin yakınlarında insan kalıntıları bulunduğu bildirilirken, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesinin yakınlarında insan kalıntıları bulunduğu bildirilirken, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak, ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle bu defa da lüks malikanelerinin yakınlarında bulunan insan kalıntıları ile gündeme geldi. İkilinin, California eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan yaklaşık 15 milyon dolarlık malikanesine birkaç metre uzaklıktaki bir yolda çevre düzenlemesi sırasında insan kalıntıları bulundu. İncelemeye alınan kemikler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, uzun yıllardır bölgede yaşayan Chumash Kızılderili topluluğuna ait olabileceğini ortaya koyarken, kemiklerin yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

Polisin, olaya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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