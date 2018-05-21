Prens Harry ve Meghan Markle'ın Düğününde Kraliçe Elizabeth'in Yüzü Gülmedi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlendiği yılın düğünü, İngiltere'de gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Gazetelerin özel ekler verdiği düğünde Kraliçe Elizabeth'in yüzünün gülmemesi ise en çok dikkat çeken detay.

YÜZÜ BİR AN OLSUN GÜLMEDİ

Gelin Markle ve Kraliçe Elizabeth, St. George Şapel'inde nikah kıyılırken aynı kadraja girdi. Yüzünde hiçbir gülümseme emaresi görülmeyen Kraliçe'nin sürekli önüne bakması göze çarpıyor.

HİÇ KONUŞMADI

Kraliçe ayrıca yanında oturan Prens Philippe ile de neredeyse hiç konuşmadı. Somurtan Kraliçe'nin fotoğrafları sosyal medyada da büyük yankı buldu.

VEDALAŞIRKEN DE AYNI GÖRÜNTÜ VARDI

Yeni evli çift nikahtan ayrıldığında da benzer bir manzara vardı. Tüm kraliyet ailesi ve konuklar yeni evli çifte el sallarken yine Kraliçe Elizabeth'in yüzünden düşen bin parçaydı.

İşte düğüne damga vuran o kareler;