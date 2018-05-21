Prens Harry ve Meghan Markle'ın Düğününde Kraliçe Elizabeth'in Yüzü Gülmedi
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe Kraliçe Elizabeth'in asık suratı damga vurdu.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlendiği yılın düğünü, İngiltere'de gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Gazetelerin özel ekler verdiği düğünde Kraliçe Elizabeth'in yüzünün gülmemesi ise en çok dikkat çeken detay.
YÜZÜ BİR AN OLSUN GÜLMEDİ
Gelin Markle ve Kraliçe Elizabeth, St. George Şapel'inde nikah kıyılırken aynı kadraja girdi. Yüzünde hiçbir gülümseme emaresi görülmeyen Kraliçe'nin sürekli önüne bakması göze çarpıyor.
HİÇ KONUŞMADI
Kraliçe ayrıca yanında oturan Prens Philippe ile de neredeyse hiç konuşmadı. Somurtan Kraliçe'nin fotoğrafları sosyal medyada da büyük yankı buldu.
VEDALAŞIRKEN DE AYNI GÖRÜNTÜ VARDI
Yeni evli çift nikahtan ayrıldığında da benzer bir manzara vardı. Tüm kraliyet ailesi ve konuklar yeni evli çifte el sallarken yine Kraliçe Elizabeth'in yüzünden düşen bin parçaydı.
İşte düğüne damga vuran o kareler;
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baska bir detayda bence siyahler uzerinden eşittlik vurgusunun yapılmasıydı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kaynana sistemi evrensel demekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyayı biz yarattık der gibi bakıyor pislik istilacılarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gelin eğitimsiz, fakir ve sıradan bu bir ; gelin ingiliz kraliyet ailesinin genlerini bozacak bu da iki ve en önemlisi bu . İlerde esmer bir ingiliz kralı olabilir ki bu da biraz ironik olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DÜĞÜN YEMEĞİNE ÇAĞIRMAMIŞLAR O YÜZDEN SECAATLENMİŞ DEYZAMCevap Yaz Yayından Kaldır