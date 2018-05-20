Prens Harry ve Meghan Markle Düğünden Sonra İlk Kez Görüntülendi

Dünyanın en lüks elektrikli araçlarından birine binen çift, Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı.

İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

1968 model araçta yapılan değişikliklerle aracın elektrikli hale getirildiği belirtilirken, yeni evli çift düğünden sonra ilk kez böyle görüntülendi. Aracın plakası ise, çiftin evlendiği tarihe işaret ediyor. 'E190518' plakalı Jaguar marka aracın çift tarafından uzun bir süre kullanılması bekleniyor.

SEÇKİN KONUKLARINA DAVET VERDİLER

Çiftin Frogmore House'da verdiği davete yaklaşık 200 seçkin konuk katıldı. Çiftin davetlileri için düzenlediği parti sabah saatlerine kadar devam etti.

SUSSEX DÜŞESİ OLDU

Düğünün ardından Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.