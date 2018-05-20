Prens Harry ve Meghan Markle Düğünden Sonra İlk Kez Görüntülendi
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, görkemli düğünlerinin ardından dünyada sayılı olduğu bilinen ve plakasının düğün tarihleri olduğu lüks bir araçla görüntülendi.
Dünyanın en lüks elektrikli araçlarından birine binen çift, Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı.
İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER
1968 model araçta yapılan değişikliklerle aracın elektrikli hale getirildiği belirtilirken, yeni evli çift düğünden sonra ilk kez böyle görüntülendi. Aracın plakası ise, çiftin evlendiği tarihe işaret ediyor. 'E190518' plakalı Jaguar marka aracın çift tarafından uzun bir süre kullanılması bekleniyor.
SEÇKİN KONUKLARINA DAVET VERDİLER
Çiftin Frogmore House'da verdiği davete yaklaşık 200 seçkin konuk katıldı. Çiftin davetlileri için düzenlediği parti sabah saatlerine kadar devam etti.
SUSSEX DÜŞESİ OLDU
Düğünün ardından Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.
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bunlar ne biçim evleniyorlar,evlenmeden önce herşeyi bitiriliyorlar,hatta bazan çocuk ve torunlarıda oluyor,sonra tutturuyorlar biz artık evlenmek istiyoruz..diyorlar.yani tam bir gavur kültürü diyebiliriz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne olmus yani? Adanaya sevgiler yaziyor ve var bunda.Cevap Yaz Yayından Kaldır