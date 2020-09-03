Prens Harry ve Meghan Markle bir dizi program için Netflix ile anlaştı
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BBC

Prens Harry ve Meghan Markle bir dizi program için Netflix ile anlaştı

Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı.

Prens Harry ve Meghan Markle bir dizi program için Netflix ile anlaştı
03.09.2020 00:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:36

Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı.

Çift yaptıkları açıklamada "Odağımızda bilgi ve umut veren içerikler olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak bizim için de önemli olacak" dedi.

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'yaratıcı evleri' olarak Netflix'i seçmelerinden gurur duyduğunu söyledi.

Birkaç yıllık sözleşme kapsamında Harry ve Meghan belgeseller, kısa diziler, filmler, şovlar ve çocuk programları yapacak.

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini altı ay önce bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ABD California'ya taşınmıştı.

Çift yazılı açıklamalarında "Hayatlarımız, birey olarak ve çift olarak bize insan ruhunun gücünü anlamamızı sağladı: cesaret, direnç ve bağ ihtiyacı. Farklı topluluklarla yaptığımız işler ve çevrelerinden dünya genelinde insanlara, amaçların ışık tutmak için, odağımız bilgi ve umut verecek içerikler olacak" dedi.

Prens Harry ile Meghan, Netflix ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Deadline adlı haber sitesine göre projeler arasında doğayla ilgili kısa diziler, ilham veren kadınlarla ilgili animasyon programları olacak.

Çift, Netflix için hazırlayacakları programları henüz adı açıklanmayan bir yapımcı şirket altında yapacak.

BBC
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