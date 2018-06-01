Prens Harry ve Meghan Markle 40 Milyonluk Düğün Hediyelerini İade Etti
19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin yani 40 milyon TL değerindeki düğün hediyelerini iade etti.
Görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı'na pahalı hediyeler gönderdi. Ancak kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.
HEDİYE KONUSUNDA AÇIK YÖNERGELER BULUNUYOR
Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor. Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor.
HEDİYELERİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADILAR
Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti. Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.
KATE MIDDLETON'A 30 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE HEDİYE GELMİŞTİ
Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).
-
kraliyet ailesinin cahapelilerle akraba oldugunu bilmeyen kalmasın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zarraf bisürü hediye dağıttı almayan kaldımı siz hiç arkadaşım bu ayıp etik değil alamam diyebileni duydunuzmu ben duymadımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bizde olsa bana gelmiş benim olur derlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Katiller devleti Sömürgeciler devleti Yaşasın CEHENNEM zalimler içinCevap Yaz 9 3 Yayından KaldırİSİM: aptal olma sömürülmeye izin verme sende1 Yayından Kaldır