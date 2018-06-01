Prens Harry ve Meghan Markle 40 Milyonluk Düğün Hediyelerini İade Etti

Prens Harry ve Meghan Markle 40 Milyonluk Düğün Hediyelerini İade Etti

19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin yani 40 milyon TL değerindeki düğün hediyelerini iade etti.

Görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı'na pahalı hediyeler gönderdi. Ancak kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.

HEDİYE KONUSUNDA AÇIK YÖNERGELER BULUNUYOR

Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor. Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor.

HEDİYELERİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADILAR

Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti. Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.

KATE MIDDLETON'A 30 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE HEDİYE GELMİŞTİ

Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).

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