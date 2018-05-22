Prens Harry ve Meghan'ın Düğün Fotoğrafları Yayınlandı
Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Prens Harry ve Meghan'ın Düğün Fotoğrafları Yayınlandı

Prens Harry ile Meghan'ın görkemli düğünlerinden sonra kraliyet ailesinin ünlü fotoğrafçısı Alexi Lubomirski çektiği fotoğraflar yayınlandı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin cumartesi günü gerçekleşen düğünlerinin etkileri devam ediyor. Son olarak Kensington Sarayı, Prens Harry ile Meghan'ın düğün fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Paylaşılan ilk karede gelin ve damat, minik nedimelerle birlikte kameralara poz verdi. Kraliyet çiftinin tüm aileyle birlikte çektirdiği kare de kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflar arasındaydı. En çok dikkat fotoğraf ise Prens Harry ve Meghan Markle'ın, düğünlerinin yapıldığı Windsor Kalesi'nin merdivenlerinde çektirdikleri fotoğraf oldu.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Fotoğraflarla birlikte Kensington Sarayı bir açıklama da yaptı. Açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi unvanını alan çiftin düğünlerine katılan herkese teşekkür edildi.

İşte çiftin düğün fotoğrafları...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.