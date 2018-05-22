Prens Harry ve Meghan'ın Düğün Fotoğrafları Yayınlandı

Meghan Markle ve Prens Harry'nin cumartesi günü gerçekleşen düğünlerinin etkileri devam ediyor. Son olarak Kensington Sarayı, Prens Harry ile Meghan'ın düğün fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Paylaşılan ilk karede gelin ve damat, minik nedimelerle birlikte kameralara poz verdi. Kraliyet çiftinin tüm aileyle birlikte çektirdiği kare de kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflar arasındaydı. En çok dikkat fotoğraf ise Prens Harry ve Meghan Markle'ın, düğünlerinin yapıldığı Windsor Kalesi'nin merdivenlerinde çektirdikleri fotoğraf oldu.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Fotoğraflarla birlikte Kensington Sarayı bir açıklama da yaptı. Açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi unvanını alan çiftin düğünlerine katılan herkese teşekkür edildi.

İşte çiftin düğün fotoğrafları...