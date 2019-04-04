Prens Harry ve Eşi Meghan, Instagram Kullanıcı Adımı Aldılar'

İngiltere'de, Instagram'daki kullanıcı adı alınıp, Prens Harry ve eşi Meghan'a verilen bir sürüş eğitmeni bundan "gurur duymakla" birlikte "sinirlerinin de bozulduğunu" söyledi.

Kevin Keiley, tuttuğu takım Reading FC ve memleketi Sussex'e olan sevgisini yansıtmak için @sussexroyal (Sussex Kraliyet) hesabını kullanıyordu.

Ancak Keiley, Instagram kullanıcı adının şirket tarafından alınıp, kendisine sorulmadan, aynı zamanda Sussex Dükü ve Düşesi unvanına sahip kraliyet ailesi üyesi çifte verildiğini fark etti.

Instagram, Keiley'nin kullanıcı adının "dijital el koymayı" önlemek için kurallar çerçevesinde değiştirildiğini açıkladı.

https://www.instagram.com/p/BvwZTPgBsvT/

Şirket, belirli bir süre aktif olarak kullanılmayan hesaplarda değişiklik yapılabiliyor.

'Oğlumun kısa mesajıyla öğrendim'

55 yaşındaki Kevin Keiley ise kullanıcı adının alındığını bir kısa mesajla öğrendiğini belirtti.

Kevin Keiley "Oğlumdan 'Ha ha, kullanıcı adın gitmiş' iye bir mesaj aldım" dedi. Keiley, "Instagram'a bak" diyordu. Ben de baktım ve kullanıcı adımın artık @sussexroyal değil. @_sussexroyal_olduğunu gördüm. Elimden alınmıştı" diye konuştu.

Keiley, çok fazla sayıda takipçisi olmadığını ve çok sık paylaşım yapmadığını da kabul ediyor ancak hesabını başka insanların paylaşımlarını görmek için kullandığını vurguluyor.



Kevin Keiley ayrıca, kraliyet ailesinden hiç kimsenin izin almak için kendisiyle iletişim kurmadığını belirtti.

Keiley, Twitter'da da aynı kullancı adına sahip ve şu ana dek bu kullanıcı adını elinde tutmayı başardı.

https://twitter.com/Sussexroyal/status/393805912949157888

Keiley "Twitter çıldırmış gibi. 4 takipçim vardı ve 24 saat içinde 198 oldu. Tweet atarak hesabımı aktif tutmaya çalışıyorum. Kraliyet ailesinin ne planladığını bilmiyorum." dedi.

Keiley, Prens Harry ve Meghan ile konuşma şansı olsa ne yapacağı diyeceği sorulduğundaysa şu yanıtı verdi?

"Merhaba Harry ve Meghan. Twitter hesabımı da istiyorsanız en azından benimle konuşacak saygıyı gösterin."

https://twitter.com/Sussexroyal/status/1113501754946150405

Kevin Keiley ayrıca telefonunun hiç susmadığını ve Twitter'daki trollerden kaba mesajlar da aldığını söyledi.

Keiley "Bunu ben istemedim. Yıllardır bu hesap benimdi. Pek hoş değil. Yine de katlanmamız lazım, değil mi? Eminim ünlü insanlar bir günde milyonlarca kez buna katlanıyor." dedi.