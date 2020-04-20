Prens Harry ve eşi Meghan, İngiliz magazin basınına konuşmama kararı aldı
İngiltere'de Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat ederek ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, artık İngiliz magazin basınına konuşmama kararı aldıklarını bildirdi
20.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:24
İngiltere'de Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan, bundan böyle İngiliz magazin basınına konuşmayacaklarını bildirdi.
Çift, bir kısım medyaya 'malzeme' olmayacaklarını belirterek, söz konusu medyanın "çarpık, yanlış veya saldırgan" haberlerinde yer almayacaklarını da kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com