Prens Harry ve eşi Megan Markle, Kaliforniya'ya yerleşti Kraliyet hayatını terk eden Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Barbara şehrine yerleştiği ortaya çıktı.

Kraliyet hayatını terk eden Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Barbara şehrine yerleştiği ortaya çıktı.

ABD medyasına göre Prens Harry ve eşi Megan Markle, Los Angeles'ın kuzeybatısındaki Santa Barbara bölgesinde denize bakan bir eve taşındı. Kimliğini açıklamak istemeyen bir yetkili basına yaptığı açıklamada çiftin yeni konutuna Temmuz ayında taşındığını ve sakin bir mahallede ikamet ettiklerini söyleyerek "Umarım onların komşuları ve ailesi aldığı kararını saygı duyacaklar" dedi.

Prens Harry ve eşi Megan Markle Ocak ayında kraliyet hayatını bırakıp mali açıdan bağımsız olup Kanada'ya yerleşmişti. Şu ana ise ikilinin Kaliforniya'ya taşındıkları ortaya çıktı. ABD'li People ve Page Six dergileri, yeni evin, Oprah Winfrey gibi birçok Amerikalı ünlünün yaşadığı Los Angeles'ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Santa Barbara'da bulunduğuna dikkat çekti.

Öte yandan 35 yaşındaki Prens Harry, yaşadığı medya baskısını defalarca kınayarak, bunun kraliyet ailesinden çekilmesinin nedenlerinden biri olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA