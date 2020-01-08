Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor

08.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:06

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.



Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle