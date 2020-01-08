Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor
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Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor

ngiltere'de Prens Harry ve eşi Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor. Ekonomik olarak bağımsız olmak istediklerini duyuran çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini açıkladı

08.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:06
Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor

'de Sussex Dükü ve eşi Düşes 'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.


Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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