Prens Harry'nin eşi Meghan Markle Kanada'ya döndü
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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle Kanada'ya döndü

Kraliyet görevlerini bırakarak saraydan bağımsız bir hayat kurmak istediğini açıklayan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ı Kanada'ya uğurladı. Prensin ailesinin yanına ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:07
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle Kanada'ya döndü

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılacaklarını duyurarak 'nda şok etkisi yaratan , eşi Sussex Düşesi 'ya uğurladı.


Çift, oğulları Archie ile Noel tatilini Kanada'da geçirdikten sonra İngiltere'ye dönüp saraydan bağımsız bir hayat kurmak istedikleri yönündeki kararlarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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