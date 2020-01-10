Prens Harry'nin eşi Meghan Markle Kanada'ya döndü
Kraliyet görevlerini bırakarak saraydan bağımsız bir hayat kurmak istediğini açıklayan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ı Kanada'ya uğurladı. Prensin ailesinin yanına ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:07
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılacaklarını duyurarak Buckingham Sarayı'nda şok etkisi yaratan Prens Harry, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ı Kanada'ya uğurladı.
Çift, oğulları Archie ile Noel tatilini Kanada'da geçirdikten sonra İngiltere'ye dönüp saraydan bağımsız bir hayat kurmak istedikleri yönündeki kararlarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com