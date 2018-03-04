Prens Harry Nikahına Eski Sevgililerine de Çağırdı, Kriz Kapıda

19 Mayıs'ta dünya evine girmeye hazırlanan Prens Harry, geçmişte 7 yıl birlikte olduğu Chelsy Davis ve 2 yıl sevgili kaldığı Cressida Bonas'ı da düğününe davet etti. Müstakbel gelin Meghan Markle'ın eski eşi de davetliler arasında.

CANLI YAYINLANACAK

Tüm dünyada televizyonlardan canlı yayınlanması beklenen düğüne, Avrupa'daki kraliyet aileleri ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılacak. Prens Harry, davetliler listesine eski sevgilileri Chelsy Davis ve Cressida Bonas'ı da eklemeyi unutmadı.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE EŞİ ARKDAŞLAR

Gazete Habertürk'ün E! News kaynaklı haberine göre, prensin geçmişte 7 yıl fırtınalı bir beraberlik yaşadığı Davis ile 2 yıl birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bonas, düğüne bizzat damat tarafından davet edildi. E! News'a konuşan prensin bir arkadaşı, "Harry, Chelsy ve Cressida ile arkadaş kalmayı başardı, dolayısıyla ikisi de düğüne gelecekler.

ESKİ KOCA DA GELİYOR

Harry, birlikteliklerini sonlandırdığı kız arkadaşlarının kalbini kırmadan ayrıldı. Meghan da bunu pek umursamaz açıkçası" dedi. Harry'nin özellikle Chelsy ile sık sık konuştuğu da belirtiliyor. Markle'ın 2011'de nikahlanarak 2 yıl evli kaldığı eski eşi Trever Engelson'ın da düğüne davetli olduğu gelen bilgiler arasında.