Prens Harry Nikahına Eski Sevgililerine de Çağırdı, Kriz Kapıda
Meghan Markle'la hayatını birleştirmeye hazırlanan Birleşik Krallık Prensi Harry, eski sevgilerine de vefalı davrandı. Harry'nin 2 eski sevgilisi ve Markle'ın eski kocası da davetliler arasında olacak.
19 Mayıs'ta dünya evine girmeye hazırlanan Prens Harry, geçmişte 7 yıl birlikte olduğu Chelsy Davis ve 2 yıl sevgili kaldığı Cressida Bonas'ı da düğününe davet etti. Müstakbel gelin Meghan Markle'ın eski eşi de davetliler arasında.
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Tüm dünyada televizyonlardan canlı yayınlanması beklenen düğüne, Avrupa'daki kraliyet aileleri ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılacak. Prens Harry, davetliler listesine eski sevgilileri Chelsy Davis ve Cressida Bonas'ı da eklemeyi unutmadı.
ESKİ SEVGİLİSİ İLE EŞİ ARKDAŞLAR
Gazete Habertürk'ün E! News kaynaklı haberine göre, prensin geçmişte 7 yıl fırtınalı bir beraberlik yaşadığı Davis ile 2 yıl birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bonas, düğüne bizzat damat tarafından davet edildi. E! News'a konuşan prensin bir arkadaşı, "Harry, Chelsy ve Cressida ile arkadaş kalmayı başardı, dolayısıyla ikisi de düğüne gelecekler.
ESKİ KOCA DA GELİYOR
Harry, birlikteliklerini sonlandırdığı kız arkadaşlarının kalbini kırmadan ayrıldı. Meghan da bunu pek umursamaz açıkçası" dedi. Harry'nin özellikle Chelsy ile sık sık konuştuğu da belirtiliyor. Markle'ın 2011'de nikahlanarak 2 yıl evli kaldığı eski eşi Trever Engelson'ın da düğüne davetli olduğu gelen bilgiler arasında.
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En azından evlendikten sonra kadın ya da erkek, hergün tv programlarında gördüğümüz gibi eski sevgilileriyle ilişkilerinin olduğu haberleriyle gündeme gelmiyorlar!..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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