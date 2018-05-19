Yılın Düğünü Başladı! Prens Harry ve Meghan Markle Evleniyor
Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin 33 yaşındaki gözde bekarı Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünü başladı.
Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.
GELİNLİĞİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi.
PIRILTILI TAÇ DİKKAT ÇEKTİ
Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti.
ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE
İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.
VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor. Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.
ANNESİNİN ANISINA
Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi.
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.
Düğünden ilk görüntüler;
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ŞURAYA Bİ BOMBA ATSALAR SÜPER OLURCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇOK YAKIŞTILAR TEBRİK EDİYORUM BURDAN ONLARI DARISI BAŞIMIZA:dCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YA SİNİRİMDEN TAZAMIYORUM BİLECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aslı. . . sen ingıltereye gitseydın prensde senı gorseydi senin gibi akıllı yobaz olmayan pardon yazboz olan senınle evlenırdiCevap Yaz 98 Yayından Kaldır
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ne buyusu acaba ahahahhahahCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır