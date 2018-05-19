Yılın Düğünü Başladı! Prens Harry ve Meghan Markle Evleniyor

Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.

GELİNLİĞİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi.

PIRILTILI TAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti.

ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE

İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor. Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.

ANNESİNİN ANISINA

Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi.

Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.

Düğünden ilk görüntüler;