Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değişti
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Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değişti

Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değişti
10.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:19

Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değiştiABD, (DHA)- Eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Prens Harry, Hollanda'daki 'The Invictus Games 2020'nin açılış töreninin olması beklenen günde yayınladığı videoda 'Lahey'de son bulunuşumdan bu yana hayat hepimiz...

Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değişti

ABD, (DHA)- Eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Prens Harry, Hollanda'daki 'The Invictus Games 2020'nin açılış töreninin olması beklenen günde yayınladığı videoda 'Lahey'de son bulunuşumdan bu yana hayat hepimiz için önemli ölçüde değişti' ifadelerini kullandı.

'The Invictus Games 2020' (IG2020) Hollanda'nın Lahey şehrinde 9-16 Mayıs arası yapılması planlanıyordu. Ancak dünya genelindeki birçok etkinlik gibi, IG2020 de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Prens Harry, bu belirsiz zamanlarda hayranlara ve Invictus topluluğuna cesaret vermek için Los Angeles'teki evinde bir video kayda aldı.

Kayda aldığı videoda 'Herkese merhaba' diyerek sözlerine başlayan Prens Harry, 'Bu hafta sonu Zafer Günü'nü kutlarken ve İkinci Dünya Savaşı neslinin tümünün hizmetini ve fedakarlığını onurlandırırken, aynı zamanda Lahey'deki 'The Invictus Games 2020'yi başlatmak için Hollanda'da bir araya gelmeliydik. Lahey'de son bulunuşumdan bu yana hayat hepimiz için önemli ölçüde değişti, fakat IG2020 ekibi duruma çok hızlı bir şekilde uyum sağlamak için inanılmaz bir iş çıkardı ve gelecek yıl için planları hazırlamakla meşguller. Yeni tarihler çok yakında sizinle paylaşılacak. Umarım Invictus ailesindeki herkes, bu zorlu zamanlarda birbirini destekliyor ve bununla iyi başa çıkıyordur' şeklinde konuştu.

Prens Harry'den koronavirüs itirafı: Hayat değişti

Kaynak: DHA

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