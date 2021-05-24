Prens Harry: 'Ailem beni ve Meghan'ı görmezden geldi'
Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın, İngiliz Kraliyeti içerisindeki yeni görevlerine uyum sağlamak için gösterdiği çaba konusunda aile üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ama taleplerinin karşılıksız kaldığını söyledi.
Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın, İngiliz Kraliyeti içerisindeki yeni görevlerine uyum sağlamak için gösterdiği çaba konusunda aile üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ama taleplerinin karşılıksız kaldığını söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com