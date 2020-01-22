Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası
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Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi

22.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:17
Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı 'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.


İddialara göre, bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen mesajıyla, aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'un cep telefonu hacklendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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