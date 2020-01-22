Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.
22.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:07
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com