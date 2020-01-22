Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası

22.01.2020 01:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 01:28

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'un cep telefonu hacklendi.

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos'un telefonununa bin Selman'ın şahsi hesabından yollanan mesajın "çok büyük ihtimalle" zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gazete 1 Mayıs 2018'de gönderilen mesajın ardından Bezos'un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD'de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos'un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

The Guardian, uzmanların, Suudi Prensin bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurguladı.

Haberde, bin Selman'ın dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos'u hedef aldığının ortaya çıkmasının "Wall Street'ten Silikon Vadisine kadar şok dalgaları yaratacağı" değerlendirmesine de yer verildi.

Kaşıkçı cinayeti

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA