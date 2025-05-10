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Prens 3. sezon 2., 3., 4., 5. ... tüm bölümler ne zaman yayınlanacak, her hafta 1 bölüm mü yayınlanacak?

Prens 3. sezon 2., 3., 4., 5. ... tüm bölümler ne zaman yayınlanacak, her hafta 1 bölüm mü yayınlanacak?
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Daha önce BluTV'de izleyiciyle buluşan Giray Altınok'un Prens dizisi 2 sezon boyunca hepimizi güldürmeyi başardı. 3. sezonu heyecanla beklenen dizi, ismi değişen platformda, yeni adıyla Max Türkiye'de resmen yayınlandı. Peki, Prens 3. sezon 2., 3., 4., 5. ... tüm bölümler ne zaman yayınlanacak, her hafta 1 bölüm mü yayınlanacak?

İlk bölümü 9 Mayıs 2025'te yayınlanan diziyi bir çırpıda izleyenler oldu. Çünkü henüz bir bölümü yayınlandı. Peki, Prens 3. sezon 2., 3., 4., 5. ... tüm bölümler ne zaman yayınlanacak, her hafta 1 bölüm mü yayınlanacak?

PRENS DİZİSİ KONUSU NE?

Fantastik komedi türündeki dizi, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin yaşadıklarını konu alıyor.

PRENS TÜM BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prens dizisinin 3. Sezon 1. Bölümü 9 Mayıs tarihinde yayınlandı. Prens'in 3. Sezon 2. Bölümü ise 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacak. Diğer bölümlerin de 1'er hafta arayla yayınlanması bekleniyor.

Hayali Bongomya Krallığı'nda geçen absürt komedi dizisi bu kez Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan "Kadınlar Çağı" ile Kraliçe Sion ve Anarkhia'nın siyasi etkinliğinin artacağı belirtiliyor.

Prens 3. sezon 2., 3., 4., 5. ... tüm bölümler ne zaman yayınlanacak, her hafta 1 bölüm mü yayınlanacak?

Prens karakterleri listesi:

Ana karakterler

Pre ns

Prens dizisinde Giray Altınok tarafından canlandırılan karakterdir.

Kral Thun'un oğludur. Hasharia'nın abisi, Kalesh'in yeğeni, Thenio'nun kardeşidir. Ailesi kendisine isim vermemiştir.

Kalesh

Prens dizisinde Serdar Orçin tarafından canlandırılan karakterdir.

Kral Thun'un kardeşidir. Sion ile gizli ilişki yaşadıkları ortaya çıkmış, Hasharia'nın babası olduğu anlaşılmıştır. Kurnaz biridir. Kral olmak için her türlü yolu denemiş ve Prens İsveç'e gittiği gün bunu başarmıştır.

Sion

Prens dizisinde Ceyda Düvenci tarafından canlandırılan karakterdir.

Kral Thun'un eşidir. Hasharia'nın annesidir. Kalesh ile ilişki içindedir.

Anarkhia

Prens dizisinde Aslı Tandoğan tarafından canlandırılan karakterdir.

Thenio'nun eşidir. Uzun süredir çocuk sahibi olamadıkları için her yolu denemiş, bir iksir kullanmış ve iksirin etkisiyle birlikte Prens'den bir oğlu olmuştur. Bu gerçeği saklamak için bebeğini Macarlara vermiştir. Csillia tarafından bıçaklanmıştır.

Thenio

Prens dizisinde Çağdaş Onur Öztürk tarafından canlandırılan karakterdir.

Kral Thun'un büyük oğlu, Prens ve Hasharia'nın abisidir. Güçlü biridir. Kalesh ile iş birliği yaparak babasını öldürmüştür ve kral olmuştur. Sonrasında bu krallık koltuğuna kardeşi Prens geçmiştir.

Hasharia

Prens dizisinde Derya Pınar Ak tarafından canlandırılan karakterdir.

Kraliçe Sion ve Kral Thun'un kızıdır. Fakat sonradan aslında Kalesh'in kızı olduğu ortaya çıkmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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