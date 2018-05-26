Premier Lige Son Yükselen Takım Fulham Oldu

Fulham, tekrar Premier Lig'de! İngiltere Championship play-off final maçında Wembley stadında Aston Villa ile karşılaşan Fulham, rakibini 1-0 geçerek Premier Lig'e çıkan son takım oldu.

Wembley'de oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren tek gol, 23. dakikada Tom Cairney'den geldi. Son dakikaları nefes kesen maçta Fulham adına Dennis Odoi, 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

4 YIL SONRA...

Bu sonucun ardından Fulham, Wolverhampton Wolves ve Cardiff City'nin ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Fulham, 4 senenin ardından Premier Lig'de mücadele edecek.