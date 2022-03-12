Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı - Haberler

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Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyuruldu.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşmasının geçerli olduğu ve takımın antrenman ve maçlarını yapmaya devam edeceği belirtildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Roman Abramovich, Chelsea, Rus, Spor, Haberler

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