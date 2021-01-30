Premier Lig lideri Manchester City, Sheffield United'ı tek golle geçti
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Premier Lig lideri Manchester City, Sheffield United'ı tek golle geçti

30.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:28
Premier Lig lideri Manchester City, Sheffield United'ı tek golle geçti

Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki 21. hafta mücadelesinde Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki 21. hafta mücadelesinde Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Hafta içi oynanan karşılaşmalar sonrası puan tablosunun zirvesine yerleşen Manchester City, son sıradaki Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, önceki maçında Manchester United'ı liderlikten eden Sheffield United'ı Gabriel Jesus'un 9. dakikadaki golüyle mağlup etti.

Manchester City, bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bir maç eksiği bulunan City puanını 44'e yükseltirken, Sheffield United 8 puanda kaldı.

Diagne, West Bromwich formasıyla sahada

Küme kalma mücadelesi veren ekipler West Bromwich Albion ile Fulham arasındaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.

İkinci yarıda oyuna giren Senegalli santrfor, 66. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golün pasını verdi.

West Bromwich, puanını 12'ye, bir maç eksiği bulunan Fulham da 14'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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