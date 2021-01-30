Premier Lig'deki Arsenal-Manchester United maçı golsüz bitti
30.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:47
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.
Son 6 haftadaki performansıyla 9. sıraya kadar tırmanan Arsenal, puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United'ı konuk etti.
Maçta gol sesi çıkmadı ve Manchester United, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.
Manchester United, puanını 41'e, Arsenal ise 31'e yükseltti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer