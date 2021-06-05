Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias
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Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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