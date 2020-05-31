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Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde kimsede virüse rastlanmadı.

Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı
31.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:51

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde kimsede virüse rastlanmadı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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