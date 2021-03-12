Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan
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Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

12.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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