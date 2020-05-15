Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları sezon bitene kadar uzatılabilecek İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecak futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecak futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: AA