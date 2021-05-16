Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle kazandı
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Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle kazandı

Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich Albion'ı 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich Albion'ı 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Puan tablosunun 5. basamağındaki Liverpool, küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, puanını 63'e yükseltirken, West Bromwich Albion 26 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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