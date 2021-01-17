Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı
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Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı

17.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:38
Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında son şampiyon Liverpool, lider Manchester United'ı konuk etti.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United puanını 37'ye, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Liverpool ise 34'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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