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Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 3-0'la geçti

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 3-0'la geçti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi.

Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 43. dakikada Sadio Mane, 78. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle galip geldi.

Liverpool formasıyla 100. kez fileleri havalandıran Senegalli Mane, Premier Lig'de aynı takıma üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu galibiyetle 13 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Crystal Palace ise 5 puanda kaldı.

Southampton'ı ağırlayan şampiyonluk adaylarından Manchester City, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 10 puana ulaştı.

Günün diğer karşılaşmalarında Arsenal, Burnley'yi 1-0, Watford da Norwich City'yi 3-1 mağlup etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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