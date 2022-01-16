Premier Lig'de Liverpool, Brentford'u 3-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brentford'u 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brentford'u 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 22. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool evinde oynadığı maçta, Fabinho'nun 44. dakikada, Oxlade-Chamberlain'in 69. dakikada ve Minamino'nun 77. dakikada bulduğu goller ile galip gelmesini bildi.

Premier Lig'de bu hafta aldığı galibiyetle üst üste 12. galibiyetini alan Manchester City, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla 3. sıraya düştü ve Liverpool, 45 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Aynı saatlerde oynanan diğer maçta West Ham United, Leeds United'a evinde 3-2 kaybetti.