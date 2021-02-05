Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubatta TV+'ta olacak
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Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubatta TV+'ta olacak

05.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:14
Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubatta TV+'ta olacak

Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçlar TV+'tan izlenebilecek.

Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçlar TV+'tan izlenebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede İngiltere Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubat ayında TV+'ta sporseverlerle canlı yayında buluşacak.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool 7 Şubat'ta evinde Manchester City'i ağırlayacağı karşılaşma da TV+'ta canlı yayınlanacak.

Öte yandan dünyanın en çok izlediği spor organizasyonu olan Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl da TV+'tan naklen takip edilebilecek

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçları futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçlar TV'tan izlenebilecek.

İngiltere Premier Lig'de liderlik mücadelesi veren takımlar kozlarını Şubat ayı boyunca TV+'ta paylaşacak.

Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool'un evinde Manchester City'yi ağırlamasıyla 7 Şubat Pazar günü başlayacak heyecan, Liverpool - Leicester City, Manchetser City - Arsenal ve Chelsea - Manchester United karşılaşmalarıyla devam edecek.

Bunun yanı sıra Super Bowl heyecanı da TV+'ta yaşanacak. Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonunun belli olacağı mücadelede Kansas City Chiefs ile Tampa Bay Buccaneers 8 Şubat Pazartesi sabaha karşı saat 02.00'da karlı karşıya gelecek.

Florida'daki Raymond James Stadyumu'ndaki mücadele TV+ 78. Kanal'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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