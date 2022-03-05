Premier Lig'de Chelsea üst üste 3. galibiyetini aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Premier Lig'de Chelsea üst üste 3. galibiyetini aldı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Premier Lig'de Chelsea üst üste 3. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de zirve takipçilerinden Chelsea, ikinci devrede bulduğu gollerle Burnley'yi 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de zirve takipçilerinden Chelsea, ikinci devrede bulduğu gollerle Burnley'yi 4-0 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında Burnley'ye konuk olan Chelsea, Reece James'in 47, Kai Havertz'in 52 ve 55, Christian Pulisic'in 69. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Lig üçüncüsü Chelsea, üst üste 3. maçını kazanarak 53 puana ulaştı. Düşme hattındaki Burnley, 21 puanla 18. sırada kaldı.

Günün diğer maçlarında Aston Villa, Southampton'ı 4-0, Brentford, Norwich City'yi 3-1, Crystal Palace, Wolverhampton'ı 2-0 ve Newcastle United, Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Burnley, Chelsea, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title