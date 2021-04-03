Premier Lig'de Chelsea, evinde West Bromwich'e yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Premier Lig'de Chelsea, evinde West Bromwich'e yenildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Premier Lig'de Chelsea, evinde West Bromwich'e yenildi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.

Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu
Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Pulisic'in 27. dakikada attığı golle öne geçti ancak Thiago Silva'nın 29. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu noktadan sonra oyunun kontrolünü ele geçiren West Bromwich, Pereira'nın 45+2, 45+4, Robinson'ın 63, 90+1 ve Diagne'nin 68. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Chelsea'nin ikinci golü ise 71. dakikada Mount'tan geldi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiraladığı Diagne, Premier Lig'deki 10. maçında 2. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, ligdeki 10 karşılaşmalık yenilmezlik serisi bitti.

West Bromwich, puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 51 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İhsan Yavuz Özlem Zengin Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Premier Lig'de Chelsea, evinde West Bromwich'e yenildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:14:19. #1.16#
title