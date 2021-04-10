Premier Lig'de Chelsea, Crystal Palace'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

Ligde 31. maçına çıkan Chelsea'nin gollerini 8. dakikada Kai Havertz, 10. ve 78. dakikalarda Christian Pulisic ve 30. dakikada Kurt Zouma attı. Ev sahibi ekibin golü ise 62. dakikada Christian Benteke'den geldi.

Puanını 54'e çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge