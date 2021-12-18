Premier Lig'de Aston Villa-Burnley maçı, Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Premier Lig'de Aston Villa-Burnley maçı, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Premier Lig'de Aston Villa-Burnley maçı, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında bugün oynanması gereken Aston Villa-Burnley karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında bugün oynanması gereken Aston Villa- Burnley karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Aston Villa takımının sahaya sürecek yeterli futbolcusunun bulunmadığı ve bugün TSİ 18.00'de oynanması planlanan mücadelenin ertelendiği belirtildi.

Aston Villa-Burnley maçı, artan Kovid-19 vakaları yüzünden ligde bu hafta ertelenen 6. müsabaka oldu. Daha önce Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları da ertelenmişti.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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