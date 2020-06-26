Premier Lig'de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester... Premier Lig'de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL Kaynak: İHA